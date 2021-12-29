Петербуржцы наблюдали северное сияние в ночь на 18 августа

В ночь с 17 на 18 августа жители Петербурга и Ленобласти наблюдали яркое северное сияние.
В черте города явление природы можно было увидеть в районе Кронштадта.
Первая удачная охота на Аврору в этом сезоне. Глазами, увы, видно как серый туман, хоть и динамичный, но на фото почти хорошо.
говорится в сообщении Telegram-канала "GoAurora: Северное сияние в Санкт-Петербурге".
В эти фиксируется магнитная буря, которая может причинять серьезный дискомфорт метеозависимым людям. Подробнее о последствиях рассказала врач-кардиолог.
Фото: Telegram / @topotkotov_photo, @Awepaw; GoAurora: Северное сияние в Санкт-Петербурге / Федор
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