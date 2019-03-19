Петербуржцы: на "Беговой" вода течёт прямо из стен

Горожане уже пожаловались, что на новой станции метрополитена постоянные протечки и "сыпится" оранжевая плитка.

Во вторник, 19 марта, стало известно о том, что на "Беговой" вода течёт прямо из стен. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Многие из петербуржцев предположили, что "течка" связана с весной.

По весне в метро много где течёт. Просто не все видно пассажирам отмечает горожанин

Горожане уже пожаловались, что на новой станции метрополитена постоянные протечки и "сыпится" оранжевая плитка, которая использована в качестве декора.

Стоит отметить, что ГУП "Петербургский метрополитен" сообщили, что они не в праве принять решение о закрытии "Беговой". Однако, они заверили, что "держат ситуацию на контроле".

В пресс-службе также подчеркнули, что подрядчик "Метрострой" до сих пор не устранил неполадки.

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Фото:Лахта Онлайн | Приморский район/вк