Петербуржцы могут записаться на вакцинацию через "ВКонтакте"

В приложении доступна информация о всех свободных талонах на вакцинацию в каждом районе города.

В социальной сети "ВКонтакте" запустили мини-приложение "Вакцинация COVID-19", через которое можно записаться на прививку в любое медицинское учреждение Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С запуском нового приложения петербуржцы получили ещё один удобный и быстрый способ привиться от коронавируса. Александр Беглов, губернатор

В приложении доступна информация о всех свободных талонах на вакцинацию в каждом районе города. Для записи достаточно выбрать учреждение и время, а также ввести личные данные.

Также записаться на вакцинацию можно через Единую региональную информационно-справочную службу "122", портал "Здоровье Петербуржца" и интернет-порталы государственных услуг "gosuslugi.ru" и "gu.spb.ru".

Ранее стало известно, что людям с лишним весом прививка от коронавируса может не помочь.

Фото: pexels