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Петербуржцы могут узнать о частичной мобилизации в службе "122"
Сегодня, 20:38
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Петербуржцы могут узнать о частичной мобилизации в службе "122"

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Беглов рассказал, что петербуржцы также могут узнать о вручении повесток и о действии трудового договора в случае мобилизации.

Губернатор Петербурга рассказал о расширении возможностей колл-центра на базе службы "122". Теперь горожане могут оперативно узнать о деталях частичной мобилизации. Об том написал Беглов в своем телеграм-канале. 

Беглов рассказал, что петербуржцы также могут узнать о вручении повесток и о действии трудового договора в случае мобилизации. Он также призвал петербуржцев не доверять "экспертам" в социальных сетях, не опираться на недостоверные источники и воздержаться от пересылки ложной информации.

Фото: phxere
 

Теги: 122, колл-центр, мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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