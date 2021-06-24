Петербуржцы могут узнать о частичной мобилизации в службе "122"

Беглов рассказал, что петербуржцы также могут узнать о вручении повесток и о действии трудового договора в случае мобилизации.

Губернатор Петербурга рассказал о расширении возможностей колл-центра на базе службы "122". Теперь горожане могут оперативно узнать о деталях частичной мобилизации. Об том написал Беглов в своем телеграм-канале.

Беглов рассказал, что петербуржцы также могут узнать о вручении повесток и о действии трудового договора в случае мобилизации. Он также призвал петербуржцев не доверять "экспертам" в социальных сетях, не опираться на недостоверные источники и воздержаться от пересылки ложной информации.

Фото: phxere

