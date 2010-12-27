Петербуржцы могут получить бесплатно светоотражатели

Сегодня школьникам около учебных учреждений раздали светоотражающие брелоки, на выходных получить свеоотражатели смогут автомобилисты.

Сегодня и 30 ноября в 14 районах Петербурга сотрудники ГИБДД проведут на городских магистралях акцию "Видимость на 5!". Полицейские раздадут школьникам и взрослым светоотражающие элементы.

Сегодня школьникам около учебных учреждений раздали светоотражающие брелоки. Также учениками рассказали, как правильно пользоваться этой вещью, где её нужно закрепить, а также напомнили о правилах ПДД.

Также 30 ноября с 11:00 до 13:00 на десяти АЗС "Газпромнефть" автомобилисты смогут получить светоотражатели.

В Петербурге ночью полицейские устроили погоню за несовершеннолетним водителем каршеринга.

Фото: ВК/ СПБ.АВТО