Петербуржцы могут бесплатно отправить открытку в любую точку мира

Отправить открытку можно будет в десяти почтовых отделениях.

Со среды, 14 октября, "Почта России" запускает акцию для петербуржцев, в рамках которой желающие смогут взять бесплатную открытку и отправить ее в любую точку мира. По мнению пресс-службы компании, это отличный способ напомнить о себе.

Акция действует в десяти почтовых отделениях города. Горожане могут выбрать открытку трех видов с изображениями Северной столицы.

Идея акции родилась с учетом последствий карантина, ведь многие из нас не смогли встретиться со своими родными.

Открытки не одно десятилетие помогают людям делиться теплыми эмоциями и путешествовать, не покидая границ родного города отметили в пресс-службе.

Бесплатные открытки можно получить по следующим адресам: : Московское шоссе, дом 10А; улица Школьная, дом 108, литера А; улица Долгоозерная, дом 16А, корпус 2; проспект Солидарности, дом 11В, корпус 1; улица Седова, дом 91А, корпус 1; Гражданский проспект, дом 92, литера А, корпус 1; улица Будапештская, дом 11В; Ленинский проспект, дом 115, литера Б; Апраксин переулок, дом 17А; улица Декабристов, дом 62А/64.

Ранее мы писали, что посетители семи музеев Петербурга и Ленобласти смогут отправить уникальные открытки в честь Дня почты.

Фото: пресс-служба "Почты России"