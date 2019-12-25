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Петербуржцы меняют комнаты на квартиры-студии
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Петербуржцы меняют комнаты на квартиры-студии

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Эксперты рассказали, какие объекты сейчас наиболее востребованы. 

В пятницу, 22 октября, эксперт рынка недвижимости Петербурга Георгий Патанин поделился с Piter.tv данными о наиболее востребованных объектах. 

По итогам сентября покупатели проявляли интерес к новостройкам значительно меньше: спрос упал на 5,11% относительно августа 2021 года относительно сентября 2020 года – на 4,72%. При этом количество запросов в сентябре 2021 года оказалось на 28,08% выше, чем в сентябре 2019 года. 

В целом за девять месяцев спрос на новостройки в городе вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 34,4% относительно того же периода в 2019 года.

Если говорить о наиболее востребованных объектах, то сейчас высокий спрос на квартиры-студии. Замечу, что сейчас рост интереса к таким объектам переместился из комнат, так как такие объекты сильно выросли в цене, а студия всё-таки отдельная квартира без соседей. 

Георгий Патанин, руководитель агентства недвижимости

Ранее мы писали, что в Кронштадте выставили на торги бывший военный завод за 480 млн.

Фото: pexels

Теги: недвижимость, обмен комнаты на студию, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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