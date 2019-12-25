Петербуржцы меняют комнаты на квартиры-студии

В пятницу, 22 октября, эксперт рынка недвижимости Петербурга Георгий Патанин поделился с Piter.tv данными о наиболее востребованных объектах.
По итогам сентября покупатели проявляли интерес к новостройкам значительно меньше: спрос упал на 5,11% относительно августа 2021 года относительно сентября 2020 года – на 4,72%. При этом количество запросов в сентябре 2021 года оказалось на 28,08% выше, чем в сентябре 2019 года.
В целом за девять месяцев спрос на новостройки в городе вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 34,4% относительно того же периода в 2019 года.
Если говорить о наиболее востребованных объектах, то сейчас высокий спрос на квартиры-студии. Замечу, что сейчас рост интереса к таким объектам переместился из комнат, так как такие объекты сильно выросли в цене, а студия всё-таки отдельная квартира без соседей.
Георгий Патанин, руководитель агентства недвижимости
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Фото: pexels
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