Петербуржцы ищут исчезнувшую макаку Машу

Неизвестные увезли под видом хозяев.

Житель Санкт-Петербурга уехал за границу на две недели и передал макаку по кличке "Маша" знакомым, которые приходили ухаживать за животным. По словам Романа, вечером одна из его подруг не обнаружила обезьяну в помещении, после чего были начаты поиски и опрошены соседи, передает Фонтанка.

Очевидцы рассказали, что в дом пришли мужчина и женщина, заявившие, что "Маша" является их животным. По их просьбе свидетели помогли посадить примата в автомобиль. Всё происходящее было зафиксировано на видео.

Как сообщил владелец, для "Маши" взаимодействие с незнакомыми людьми представляет сильный стресс, так как она живёт с ним семь лет и требует специализированного ухода. Роман отметил, что приобрёл обезьяну не для коммерческих целей, а получил её вместе с артистическим костюмом, что может указывать на участие животного в выступлениях до покупки.

Владелец обратился в правоохранительные органы и ветеринарные службы с заявлением о пропаже. По его словам, "Машу" могли похитить для дальнейшей продажи. Ориентировочная стоимость макаки, по оценке Романа, составляет около 300 тысяч рублей.

Фото: freepik (wirestock)