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Петербуржцы и москвичи отказываются от наличных в пользу карт
Сегодня, 7:11
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lesjasap

Петербуржцы и москвичи отказываются от наличных в пользу карт

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Эксперты проанализировали, как часто россияне используют карты для оплаты услуг и товаров.

Жители крупных российский городов пользуются банковскими картами для оплаты ежедневно. Меньше всего наличные средства используют в местах с населением около 500 тысяч человек, а также Петербурге и Москве. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на аналитиков из Райффайзенбанка.

Эксперты провели исследование, в рамках которого установили, что три четверти россиян оплачивают товары и услуги именно при помощи электронных денег. Использует наличные только каждый пятый участник опроса. Такое же количество пользуется банковской картой на ежедневной основе. При этом кредитные карты есть у двух третей респондентов. В столице и Северной столице она есть у 79% жителей, в других миллионниках - у 75% населения. В городах, в которых живут 100-700 тысяч человек, данная доля не превышает 70%.

Ранее Piter.tv писал о том, что сотрудника ФБК Навального нашли на Новой Земле. Там находится армейская часть.

Фото: Piter.tv
 

Теги: банковские карты, наличные, райффайзенбанк
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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