Петербуржцы готовятся к очередным дождям и грозам в воскресенье

Порывы ветра достигнуть семнадцати метров в секунду.

Завтра, в воскресенье, 12 мая, петербуржцев вновь ожидают затяжные ливни с громом и грозами. Похожая погода также затронет и окрестности Северной столицы - Ленобласть.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночь и утром в городе ожидаются дожди, местами — ливни с грозами. Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

Медики региона предупреждают людей, зависимых от погодных условий, о возможном ухудшении самочувствия в связи с перепадами атмосферного давления. Спасатели региона в свою очередь настоятельно просят не выходить на улицу во время грозы.