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Петербуржцы готовятся к очередным дождям и грозам в воскресенье
Сегодня, 17:15
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KaterinaKono13

Петербуржцы готовятся к очередным дождям и грозам в воскресенье

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Порывы ветра достигнуть семнадцати метров в секунду.

Завтра, в воскресенье, 12 мая, петербуржцев вновь ожидают затяжные ливни с громом и грозами. Похожая погода также затронет и окрестности Северной столицы - Ленобласть. 

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночь и утром в городе ожидаются дожди, местами — ливни с грозами. Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

Медики региона предупреждают людей, зависимых от погодных условий, о возможном ухудшении самочувствия в связи с перепадами атмосферного давления. Спасатели региона в свою очередь настоятельно просят не выходить на улицу во время грозы. 

Теги: выборг, дожди, погода в ленобласти, погода в питере
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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