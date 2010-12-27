Петербуржцы чуть не утонули из-за неисправного гидроцикла

Мужчин спас патруль полиции.

В субботу, 11 августа, сотрудники полиции Петербурга спасли двоих мужчин, которые чуть не утонули в акватории малой Невы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как оказалось, двое 30-летних петербуржцев отправились на водную прогулку по Неве на неисправном гидроцикле. Вдобавок ни у кого из мужчин не было прав на вождение маломерного судна.

Водитель не справился с управлением и транспортное средство перевернулось вместе с пассажирами. Мужчины пробыли в холодной воде около 30 минут, пока их не заметил проплывавший неподалеку патруль полиции. Пострадавших приняли на борт катера и оказали медицинскую помощь.

По факту происшествия ведется проверка.