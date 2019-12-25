Петербуржцы чаще стали просить зарплату в конверте

Работодатели считают, что кандидаты выбирают "серую" зарплату и неофициальное трудоустройство, чтобы избежать алиментов, уклоняться от кредитов и снизить официальный доход для получения соцпособий.

Петербуржцы стали чаще просить зарплату в конверте и трудоустройство без оформления. По данным исследования hh.ru, почти каждый второй работодатель в Петербурге сталкивается с просьбами соискателей не заключать официальные трудовые договоры. За последний год таких обращений стало значительно больше, отмечают 22% опрошенных работодателей.

Значительная часть компаний — 37% — также сталкивается с просьбами выплачивать зарплату "в конверте", и 18% работодателей указывают, что такие запросы стали поступать гораздо чаще за последний год.

Работодатели считают, что кандидаты выбирают "серую" зарплату и неофициальное трудоустройство, чтобы избежать алиментов, уклоняться от кредитов и снизить официальный доход для получения соцпособий. Так, две трети опрошенных полагают, что отказ от официального трудоустройства связан с нежеланием привлекать внимание банков и финансовых организаций, а 53% подозревают, что кандидаты стремятся уменьшить доход для получения пособий на детей.

Несмотря на такие просьбы, большинство работодателей сохраняют верность закону. Лишь 22% готовы платить зарплату "в конверте", и только 19% согласны на неофициальное трудоустройство. Основные причины отказа — высокие финансовые и правовые риски, а также запрет руководства. 58% компаний отмечают, что серые схемы ведут к увеличению расходов, 53% боятся правовых последствий, а 43% ссылаются на прямой запрет руководства. Кроме того, треть компаний опасается за свою репутацию.

Некоторые работодатели признают, что готовы пойти навстречу, но бюрократические сложности вынуждают их отказываться от таких решений.

Фото: unsplash