Петербуржцы чаще начали жаловаться на некачественные продукты

По словам Соколовской, к ним поступило более 1100 обращений за год. В ноябре-декабре идёт рост обращений, в основном насчёт икры, отмечает она.

Перед Новым годом в Петербурге выросло количество жалоб на некачественные и поддельные продукты. Об этом в пятницу, 16 декабря, на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора за реализацией пищевой продукции городского управления Роспотребнадзора Инна Соколовская.

По словам Соколовской, к ним поступило более 1100 обращений за год. В ноябре-декабре идёт рост обращений, в основном насчёт икры, отмечает она. Чаще горожане сообщают о торговле сомнительной икрой и рыбными деликатесами в незаконных местах.

По данным Роспотребнадзора, наиболее высокий показатель несоответствия установленным требованиям отмечается в молочной продукции (5,6%), в рыбной (4%), мясной (3%) и кондитерских изделиях (2%).

Фото: Piter.tv

