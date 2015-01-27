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Петербуржцы час не могли покинуть холодный троллейбус
Сегодня, 18:23
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Петербуржцы час не могли покинуть холодный троллейбус

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Очевидцы рассказывают, что несколько раз звонили в МЧС.

В пятницу петербуржцы час мерзли в заблокированном троллейбусе у станции метро "Комендантский проспект". Об этом пишет 78.ru.

Очевидцы рассказывают, что несколько раз звонили в МЧС. Сначала им сказали, что "боятся ломать городское имущество. Видимо, троллейбус дороже, чем здоровье людей, которые здесь сидят уже час". 

В итоге аварийная служба открыла двери сломавшегося автобуса и выпустила горожан. В пресс-службе "Горэлектротранса" объяснили, что в троллейбусе произошёл сбой электроники. В компании также принесли извинения пассажирам. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: аварийная служба, мчс, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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