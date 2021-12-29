Петербуржцы активно посещают новые офисы Сбера

В отделениях нового формата изменилось все: дизайн, организация пространства, появились новые зоны и доступ ко всем сервисам экосистемы. А в качестве бонуса еще и возможность подзарядить телефон, выпить чашку кофе и поработать за ноутбуком.

Первое важное изменение – это цельное пространство всего отделения. В новых офисах исчезли перегородки между клиентскими менеджерами. Сотрудники банка из привычных офисных работников в строгом дресс-коде перевоплотились в консультантов в демократичных футболках-поло. При этом в банке все также можно решить любой финансовый вопрос: получить карту, открыть счет или узнать о других продуктах.

Намного больший функционал получили и обновленные банкоматы. Они научились считывать биометрические данные, конечно, если вы ранее предоставляли их банку.

Но главным отличием офисов "нового поколения" стал доступ к нефинансовым сервисам компаний экосистемы Сбера. В отделениях теперь есть зоны отправки и получения посылок через СберЛогистику, отделения СБЕР ЕАПТЕКА, место, где можно протестировать умные устройства от SberDevices. В офисах можно забрать покупку из СберМегаМаркета или подключить мобильную связь СберМобайл.

Приятным бонусом ко всему функционалу стала работа зоны кафе, где можно выпить чашку чая или кофе и перекусить пирожным или круассаном.

Всего в 2021 году на Северо-Западе открылось 63 офиса в новом формате. Из них 14 работают в Петербурге.

Видео: Piter.TV