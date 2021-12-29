В Петербурге в 2021 году появилось 14 офисов Сбера в новом формате

Всего в этом году на Северо-Западе открылось 63 новых офиса.

В 2021 году в Сбербанке стартовала программа модернизации офисов. На Северо-Западе в этом году открылось 63 подразделения нового формата, 14 из них появилось в Петербурге.

В новых офисах Сбер представлен в новом бренде. Изменился и формат обслуживания клиентов. Здесь можно, как и прежде, получить полный спектр финансовых услуг. Кроме того, клиенты могут воспользоваться возможностями экосистемы: отправить или получить посылку через пункт выдачи или постамат СберЛогистики, приобрести лекарства в СБЕР ЕАПТЕКЕ, примерить покупки на СберМегаМаркете, протестировать популярные гаджеты и др. В каждом офисе представлен индивидуальный набор дополнительных возможностей, который со временем может измениться в соответствии с изменениями потребностей клиентов.

Зайти в наш новый офис может не только клиент банка, но и просто прохожий, которому захотелось, к примеру, выпить чашечку кофе. Переформатированные офисы удивляют постоянных клиентов банка и привлекают новых, меняют стереотипы и открывают новые возможности. Причём мы ведём мониторинг популярных сервисов экосистемы и предлагаем самые востребованные, чтобы посетителям было комфортно получить их в одной точке Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

В 2022 году банк планирует нарастить количество переформатированных офисов в СЗФО до сотни.

В Петербурге офисы нового формата работают по следующим адресам:

- Невский проспект, д. 114-116 (торговый комплекс "Невский Центр")

- Лиговский проспект, д. 30а (ТРЦ "Галерея")

- Ленинский проспект, д. 160

- Проспект Просвещения, д. 78

- улица Ленсовета, д. 88

- Бассейная улица, д. 17

- Улица Партизана Германа, д.14

- Сенная площадь, д. 5а

- Улица Нахимова, д. 14/41а

- Улица Маршала Говорова, д. 12

- Улица Димитрова д.12, кор.1

- Улица Олеко Дундича, д. 17

- Проспект Луначарского, д. 64

- Новосмоленская набережная, д. 1

Видео: Piter.TV