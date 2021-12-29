В Петербурге в 2021 году появилось 14 офисов Сбера в новом формате

В 2021 году в Сбербанке стартовала программа модернизации офисов. На Северо-Западе в этом году открылось 63 подразделения нового формата, 14 из них появилось в Петербурге.
В новых офисах Сбер представлен в новом бренде. Изменился и формат обслуживания клиентов. Здесь можно, как и прежде, получить полный спектр финансовых услуг. Кроме того, клиенты могут воспользоваться возможностями экосистемы: отправить или получить посылку через пункт выдачи или постамат СберЛогистики, приобрести лекарства в СБЕР ЕАПТЕКЕ, примерить покупки на СберМегаМаркете, протестировать популярные гаджеты и др. В каждом офисе представлен индивидуальный набор дополнительных возможностей, который со временем может измениться в соответствии с изменениями потребностей клиентов.
Зайти в наш новый офис может не только клиент банка, но и просто прохожий, которому захотелось, к примеру, выпить чашечку кофе. Переформатированные офисы удивляют постоянных клиентов банка и привлекают новых, меняют стереотипы и открывают новые возможности. Причём мы ведём мониторинг популярных сервисов экосистемы и предлагаем самые востребованные, чтобы посетителям было комфортно получить их в одной точке
Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
В 2022 году банк планирует нарастить количество переформатированных офисов в СЗФО до сотни.
В Петербурге офисы нового формата работают по следующим адресам:
- Невский проспект, д. 114-116 (торговый комплекс "Невский Центр")
- Лиговский проспект, д. 30а (ТРЦ "Галерея")
- Ленинский проспект, д. 160
- Проспект Просвещения, д. 78
- улица Ленсовета, д. 88
- Бассейная улица, д. 17
- Улица Партизана Германа, д.14
- Сенная площадь, д. 5а
- Улица Нахимова, д. 14/41а
- Улица Маршала Говорова, д. 12
- Улица Димитрова д.12, кор.1
- Улица Олеко Дундича, д. 17
- Проспект Луначарского, д. 64
- Новосмоленская набережная, д. 1
Видео: Piter.TV
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