Петербуржцы 9 марта увидят мемориальную доску Ленинградскому рок-клубу

Общественники показали, как выглядит табличка.

Ко дню рождения Ленинградского рок-клуба, который состоялся сегодня, 7 марта, петербуржцам показали, как выглядит мемориальная доска для площадки. Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры города согласовал ее размещение на улице Рубинштейна, 13. Об этом сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте".

Горожане смогут увидеть табличку 9 марта в арт-центре "Пушкинская 10". В течение нескольких недель доску установят на выбранное место.

Пока готова лишь восковая модель таблички. Активисты ждут согласия правительства города и губернатора Александра Беглова. Монтаж объекта планируют завершить до Дня города.

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Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания