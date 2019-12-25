Искусство в цифрах. Художницы из Благовещенска рассказали о перспективах цифрового рисунка

Количество диджитал-художников в России растет. При этом цифровой рисунок вряд ли заменит традиционный, считают специалисты.

В Благовещенске проходит ежегодный художественный конкурс социальной рекламы "Отражение". Конкурс посвящается Году бережного отношения к городу. В него входят такие направления как "#СтопВандал", "Народный иммунитет", "Шаг навстречу экологии", "Поколение проектных идей", "Сохраняя наследие". Поучаствовать в конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Прием работ осуществляется до 20 марта. В мероприятии показать себя могут не только традиционные художники, но и цифровые. Такое нововведение появилось за счет популяризации так называемого "компьютерного искусства".

Цифровой рисунок – это современная форма искусства, в котором соединились традиционное рисование и современные технологии. Графический планшет заменяет целый холст, а стилус (или электронная ручка) заменяет целую дюжину различных карандашей и кистей. Это открывает большие возможности для воплощения творческих замыслов и даёт художникам возможность создавать настоящие шедевры.

Цифровой рисунок появился относительно недавно, на закате прошлого века. На сегодняшний день этот вид искусства стал очень популярным и доступным. Им занимаются не только крупные студии, но и люди, увлечённые творчеством, дети, подростки и взрослые. При нужном техническом обеспечении, каждый может попробовать себя в роли художника. Процесс создания рисунка состоит из нескольких этапов. Проводя стилусом по графическому планшету, автор получает отображение линий на экране компьютера. А при использовании разных типов электронных кистей, фильтров и текстур, монохромный набросок наполняется цветом и рождается настоящее произведение искусства. Некоторые цифровые работы выглядят так, будто они написаны маслом или акварелью, а не созданы на компьютере.

Вероника Арендарчук и Варвара Мартыненко – молодые художницы из Благовещенска, занимающиеся цифровым рисунком и принимающие участие в конкурсе "Отражение". Вероника является студенткой Уральского государственного архитектурно-художественного университета, учувствуйте в конкурсе удалено. Не раз учувствовала в художественных интернет-событиях, такие как "Сломанный телефон" и "Тайный Санта". Рисует работы на заказ в качестве фрилансера.

Варвара обучается в Благовещенском государственном педагогическом университете. Активно участвует в культурно-творческой деятельности. Имеет множество наград, в том числе диплом I степени номинация "Искусствоведение" во II Международном научно-исследовательском конкурсе "Лучшая студенческая статья 2021" "Особенности выполнения индустриального пейзажа в живописи". Ее картины не раз выставляли на местных выставках. Кроме того, помимо учебы, она рисует работы по индивидуальным заказам.

Вероника и Варвара поделились своим мнением и опытом в сфере цифрового рисунка.

— Сколько времени Вы занимаетесь цифровым рисунком?

Варвара: Фактически около десяти лет, но более осознанно – с 2016 года, когда у меня появился собственный графический планшет.

Вероника: Цифровым рисунком я занимаюсь с 2016 года, когда я впервые приобрела графический планшет. То есть, 6 лет.

— Насколько сложно освоить цифровой рисунок?

Варвара: Зависит от того, насколько у человека изначально поставлена рука. Если человек владеет базовыми навыками, скажем, традиционного рисунка, то и с освоением цифрового серьезных проблем не возникнет. Если же база отсутствует, то, конечно, процесс будет идти тяжелее, поэтому для начала я бы рекомендовала набить руку на старой, доброй бумаге.

Вероника: На самом деле мне было непривычно ровно один день, потом уже пошло развитие навыка как такового. Но у всех процесс освоения идёт по-разному.

— По Вашему мнению, цифровой рисунок может полностью заменить традиционный? Почему?

Варвара: Как человек, работающий и с традиционным, и с цифровым рисунком, могу смело заявить, что одно другое не заменяет. Конечно, визуально можно сделать эффект традиционного рисунка или живописи, к примеру, с помощью фильтров или специальных кистей в программе, однако это не будет тем же самым, что и работа с настоящими художественными материалами. Эти виды искусства не лучше и не хуже друг друга, они просто разные. Каждый из них служит своей цели, и мастер волен выбирать, что ему приоритетнее для решения той или иной задачи.

Вероника: Я не считаю, что эти две сферы взаимозаменяют друг друга. Для меня важен и традиционный рисунок, так как способы и техники очень отличаются от цифрового воспроизведения. Я бы не хотела, чтобы традиционный рисунок исчез, но из-за малозатратности цифрового, многие могут пренебречь традиционным рисунком.

— Развит ли цифровой рисунок в России? Или за рубежом с этим дела обстоят намного лучше?

Варвара: Если говорить о цифровом искусстве как о явлении в целом, то мне кажется, что в России он распространен не меньше, чем на Западе. Так называемых "диджитал-художников" довольно-таки много и у нас, однако достаточно большое число из них – это самоучки. Поэтому, если рассматривать именно процесс обучения цифровому рисунку, то у нас есть, над чем работать. В том регионе, где я проживаю, нет специализированных курсов или факультетов по данному направлению для взрослых. Существуют факультеты, где одной из дисциплин может быть цифровой рисунок, однако количество часов по ней не идет ни в какое сравнение с количеством часов по традиционной живописи или графике.

Вероника: Цифровой рисунок в России развит, но не так сильно, как на западе. И это связано с менталитетом и готовностью здраво оценить проделанный труд. К сожалению, в России это не поощряется высокой заработной платой или любым другим доходом с творчества, так как большинство людей не признают в этом что-то серьёзное и важное.

— Вероника, в чем же разница в отношении к цифровому рисунку между Россией и другими странами? Как именно менталитет влияет на это?

Вероника: В России интеллектуальная собственность практически не ценится, а в художественной сфере, если кто-то и разбирается, то основывается на старой школе, не признавая произошедший прогресс в этой деятельности. Считается, что настоящий шедевр лишь тот, что был написан на большом холсте в стиле реализм. Отсюда и занижение важности работ молодых иллюстраторов. Взрослые не готовы принять перемен, но именно они отвечают за выданную заработную плату, а молодое поколение, готовое развиваться, не может повлиять на рынок труда лишь со стороны исполнителя.

— Перспективно ли заниматься цифровым рисунком? Можно ли это сделать делом всей жизни?

Варвара: Определенно да. Владение цифровым рисунком открывает двери во многие сферы деятельности: это и рекламное дело, и иллюстрация, и мультипликация, и геймдизайн. Работы диджитал-художников можно увидеть повсюду, и да, это направление вполне способно захватить человека на всю жизнь.

Вероника: Перспективы развития определённо есть, но именно в России можно столкнуться с рядом трудностей. Но если у вас есть силы, желание и целеустремлённость, то из этого вполне может получиться дело жизни с которого можно получать не только удовольствие, но и деньги.

Цифровой рисунок является перспективным и доступным видом искусства. В век технического прогресса, подобная форма быстро развивается и используется не только для творческого самовыражения, но и находит своё применение в различных сферах деятельности. Поэтому можно смело заявить, что цифровая живопись прочно заняла своё место в современной жизни, успешно развивается, открывая новые возможности и обогащая традиционные виды искусства.

Текст: Мария Иовса для Piter.tv

Фото предоставлены Вероникой Арендарчук и Варварой Мартыненко