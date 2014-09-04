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Петербуржцев ждут очередные ограничения в движении транспорта с 5 и 6 июля
Сегодня, 19:22
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Петербуржцев ждут очередные ограничения в движении транспорта с 5 и 6 июля

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В ГАТИ советуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

Сегодня, 4 июля, стало известно об ограничении и запретах для транспорта. Об этом сообщили в ГАТИ. 

Адмиралтейский район: с 6 по 20 июля ограничивается движение по набережной реки Фонтанки у Египетского моста в связи с производством работ по ремонту газопровода.

Московский район: с 5 июля по 31 августа автомобилисты не смогут проехать по улице Заставской от Парковой улицы до Люботинского проспекта. На участке планируется прокладка газопровода.

Невский район: с 6 по 15 июля не получится проехать по Дальневосточному проспекту на пересечении с улицей Еремеева из-за строительства инженерных сетей. 

В ГАТИ советуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений. 

Ранее мы рассказывали о том, киносъемки ограничат движение в центре Петербурга 4 июля. 

Фото: Piter.TV

Теги: адмиралтейский район, московский район, невский район, ограничения в движении
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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