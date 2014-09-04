Петербуржцев ждут очередные ограничения в движении транспорта с 5 и 6 июля

В ГАТИ советуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

Сегодня, 4 июля, стало известно об ограничении и запретах для транспорта. Об этом сообщили в ГАТИ.

Адмиралтейский район: с 6 по 20 июля ограничивается движение по набережной реки Фонтанки у Египетского моста в связи с производством работ по ремонту газопровода.

Московский район: с 5 июля по 31 августа автомобилисты не смогут проехать по улице Заставской от Парковой улицы до Люботинского проспекта. На участке планируется прокладка газопровода.

Невский район: с 6 по 15 июля не получится проехать по Дальневосточному проспекту на пересечении с улицей Еремеева из-за строительства инженерных сетей.

В ГАТИ советуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

Ранее мы рассказывали о том, киносъемки ограничат движение в центре Петербурга 4 июля.

Фото: Piter.TV