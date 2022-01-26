Киносъёмки ограничат движение в центре Петербурга 4 июня

Кроме того, на нескольких улицах временно запретят парковку.

Во вторник, 4 июля, на нескольких улицах в центре Петербурга временно перекроют движение и запретят парковку в связи со съёмками сериала "Первый класс". Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Так, в период с 00:00 до 16:00 нельзя оставлять машину в проезде вдоль Марсова поля и на участке набережной Мойки от проезда вдоль Марсова поля до набережной Лебяжьей канавки.

Кроме того, движение по проезду вдоль Марсова поля перекроют с 05:00 до 16:00.

Фото: Piter.TV