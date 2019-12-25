Петербуржцы пройдут второй этап исследований на популяционный иммунитет к коронавируса

Оно будет проходить в течение пяти дней.

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера проведет 2-й этап сероэпидемиологического исследования по оценке популяционного иммунитета петербуржцев к коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Исследование пройдет с 31 августа по 4 сентября 2020. В исследовании примут только те волонтеры, которые уже принимали участие в первом этапе. В этот раз специалисты определят стойкость иммунного ответа на инфекцию и его динамику. После этого волонтеры узнают, есть ли у них антитела к COVID-19.

На первом этапе в исследовании приняли участие 2713 человек. Среди тех, кто не имел диагноз коронавируса в анамнезе, антитела были обнаружены у 26%.

Ранее в НИИ Пастера выяснили, что коллективный иммунитет жителей Ленобласти к коронавирусу составляет 20%.

Фото: Piter.TV