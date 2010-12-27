В понедельник в Петербурге будет тепло и дождливо

Днем 21 октября воздух прогреется до плюс 10 градусов.

В понедельник, 21 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем воздух прогреется до плюс 8-10 градусов. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Согласно прогнозу синоптиков, утром и вечером возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 4 м/с. К концу дня может похолодать до плюс 5 градусов.

Ранее мы писали, что до исторического максимума в Петербурге в субботу не хватило чуть больше градуса.

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