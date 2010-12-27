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В понедельник в Петербурге будет тепло и дождливо
Сегодня, 8:11
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Alena_Zinovieva

В понедельник в Петербурге будет тепло и дождливо

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Днем 21 октября воздух прогреется до плюс 10 градусов.

В понедельник, 21 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем воздух прогреется до плюс 8-10 градусов. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Согласно прогнозу синоптиков, утром и вечером возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 4 м/с. К концу дня может похолодать до плюс 5 градусов.

Ранее мы писали, что до исторического максимума в Петербурге в субботу не хватило чуть больше градуса.

Фото: pixabay.com

Теги: погода в спб, прогноз погоды, синоптики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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