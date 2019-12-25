Петербуржцев ждет карнавал на воде от сапсерферов

В субботу, 31 июля, петербуржев ждет увлекательное событие. На воду на SUP-досках спустятся сказочные герои, персонажи мультфильмов, кино и просто люди в красивых костюмах. Организатором мероприятия выступает телеканал ТНТ. Ведущими станут актеры из дуэта "Чехов и Кукота".
Игорь Чехова поедет в комментаторской машине по SUP-маршруту фестиваля и будет комментировать все, что происходит на воде, шутить над участниками и мотивировать их доплыть до финиша.
На Горсткином мосту по команде второго ведущего Миши Кукоты команда ТНТ проведет игру "Поймай круг". Суть игры – поймать надувной круг на весло.
Среди участников события можно будет увидеть первого в России виртуального инфлюенсера, лайфстайл-блогера телеканала ТНТ, 22-летнюю Аню. Девушка, как и все, спустится на воду на сапсерфе в своем неповторимом образе.
С 8 утра до 09:30 пройдет регистрация участников фестиваля и конкурсная фотосессия на самый креативный костюм. Итоги конкурса подведут на церемонии награждения в 13:00 в SUP-городке у Марсово поля.
Также все желающие могут принять участие в челлендже "Сам себе сапер". Для этого нужно:
- имитировать заезд на сапе из любых подручных средств и в любой локации;
- опубликовать фото или видео в Instagram;
- поставить хэштег #насапеТНТ
Самому креативному ТНТ подарит доску для сапсерфинга.
Фото: Instagram / messirka_sup
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