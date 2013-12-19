Петербуржцев, записавшихся на вакцинацию "Спутником Лайт", привьют "Спутником V"

Вакцинироваться однофазной вакциной могут только те, кто ранее уже переболел коронавирусом, или пришел на ревакцинацию.

Согласно новым рекомендациям Министерства по здравоохранению, прививаться "Спутником Лайт" смогут лишь те, кто переболел или хочет ревакцинироваться. Об этом сообщила "Фонтанка".

Петербужцы, записавшиеся на вакцинацию "Спутником Лайт" до выхода рекомендаций Минздрава, будут привиты "Спутником V". Вероятно, многие горожане рассчитывали на однофазную вакцину, чтобы быстрее получить QR-код, однако теперь придется проходить курс вакцинации.

На данный момент в Петербурге полностью вакцинировано обычным "Спутником" 1,47 миллиона жителей, "Спутником Лайт" – 371 тысяча, "КовиВаком" – 36,7 тысячи и "ЭпиВакКороной" – 27 тысяч.

Фото: Piter.tv