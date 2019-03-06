Петербуржцев удивили дети, играющие на крыше

Очевидцы поделились видео в соцсетях.

Свидетели игр детей на крыше управления дома №2 по проспекту Авиаконструкторов были порядком шокированы вечером 8 февраля. На видеозаписи видно, что 4 ребенка собирают снег лопатками и лепят снежки.

Учитывая, что внизу расположена обычная детская площадка, совершенно не ясно, как и зачем дети оказались на крыше. Мнения петербуржцев в комментариях под записью разделились надвое: одни считают, что родители этих детей безалаберны, другие вспоминают, что в своем детстве и не такое творили.

Ранее мы сообщали, что МЧС предупредило жителей города и области об опасности выхода на лед.

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