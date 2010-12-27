Автомобилистов Петербурга с 6 ноября ожидают новые ограничения на дорогах

В Петербурге ожидаются новые ограничения движения.

В Санкт-Петербурге с понедельника вводятся ограничения транспортного движения. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

Ограничение движения будут действовать в период с 6 по 30 ноября по Московскому шоссе от Колпинского шоссе до границы с Ленобласти. На указанном участке будут проводится работы по монтажу ограждений. По пятницам, субботам и будним дням строители прекратят свою работу с 17.00 до 20.00, а с 17 ноября - по воскресеньям и будним дням с 6.00 до 9.00.

С 7 по 20 ноября будет полностью закрыто движение у дома №29 по Староорловской улице, там планируются работы по прокладке газопровода.

Строительство светофорного объекта с 7 по 29 ноября ограничит движение у дома №1 по Приморском шоссе.

С 7 по 18 ноября введут ограничение движения на набережной обводного канала с 22.00 до 07.00.

С 7 ноября по 1 июля 2018 года будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина от Летней улицы до Гражданской улицы.

С 7 по 30 ноября в связи с размещением временного ограждения будет прекращено движение на перекрестке Гранитной улицы и Новочеркасского проспекта, а также на перекрестке проспекта Шаумяна и Казанской улицы.