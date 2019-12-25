Петербуржцев просят принять участие в донорской акции 15 июля

Став донором, можно спасти чью-то жизнь.

Завтра, 15 июля, в 4 отделениях переливания крови пройдет донорская акция. Из-за летних отпусков тяжелобольным гражданам Петербурга не хватает доноров, сообщила пресс-служба Смольного.

На всех пунктах строго соблюдаются все предписанные правила безопасности. В сообщении отмечается, что без доноров тяжелобольным гражданам не справиться. Люди страдают от онкологических заболеваний, травматических происшествий и аварий каждый день.

Забор крови будет осуществляться в ПСПбГМУ им. Павлова, Клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова, городском клиническом онкологическом диспансере, отделении переливания крови Кировского района и Санкт-Петербургской городской Мариинской больнице.

Донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС, в трех отделениях переливания крови требуется регистрация в Петербурге или Ленинградской области. Утром перед дотацией необходимо легко позавтракать.

Свои контакты можно оставить здесь.

Фото: Piter.TV