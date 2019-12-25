Петербуржцев призывают сдать кровь во время зимних праздников

Отделения переливания крови готовятся к ежегодному периоду без доноров.

В пятницу, 11 декабря, больницы города призывали горожан сдавать кровь во время зимних праздников. Сообщение поступило от пресс-службы "Фонда доноров".

Отмечается, что во время Нового года и Рождества количество травм и аварий возрастает, а некоторые петербуржцы не планируют рисковать во время пандемии и решат остаться дома. Врачи уточняют, что в пунктах переливания крови соблюдаются все меры профилактики и борьбы с коронавирусом: на входе обрабатывают руки, измеряют температуру и выдают маску. Петербуржцам предлагают выбрать удобное по расположению отделение переливания крови.

Переливание плазмы крови: насколько эффективно при коронавирусе?

Фото: Piter.TV