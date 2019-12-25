Петербуржцев предупредили о снеге и облачной погоде в субботу

На дорогах ожидается гололедица. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

В рабочую субботу, 20 февраля, в Петербурге ожидают умеренный снег и облачную погоду, сообщили в региональном управлении МЧС по городу и области со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, столбики термометра ночью покажут до -13 градусов, а днем потеплеет до -8 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня меняться не будет. На дорогах – гололедица, из-за чего обстановка на дороге осложнится. Спасатели просят горожан быть внимательными и осторожными.

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Фото: Piter.TV