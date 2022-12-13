Петербуржцев предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками "Водоканала"

Перед тем, как открыть дверь сотруднику, надо узнать его фамилию, имя и отчество.

Жителей Петербурга предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками "Водоканала". В пресс-службе организации рассказали, какие услуги не оказывает компания.

Напоминаем, что предприятие не занимается подбором и установкой бытовых фильтров очистки воды; установкой счетчиков воды; отбором проб в квартирах; поверкой счетчиков холодной воды в квартирах; проверкой труб водоснабжения, которые находятся в квартирах. Пресс-служба "Водоканала"

Петербуржцам посоветовали не открывать сразу дверь людям, которые представляются сотрудникам "Водоканала". Сначала надо узнать фамилию, имя, отчество человека, цель его визита. После этого необходимо позвонить на горячую линию "Водоканала" по телефону 305-09-09, чтобы уточнить, работает ли он на предприятии. Жителей Северной столицы призвали рассказать о мошенниках родственникам пожилого возраста.



Для борьбы с мошенниками в сфере ЖКХ также работает "Городской мониторинговый центр". Горожане в любое время могут позвонить по телефону 004 и уточнить информацию о сотруднике.

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