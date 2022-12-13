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Лжебанкир обманул преподавателя ВМА на 1,6 млн рублей
Сегодня, 9:24
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Лжебанкир обманул преподавателя ВМА на 1,6 млн рублей

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Мошенник убедил пенсионера оформить более 1,6 млн рублей.

В Выборгском районе Петербурга мошенники лишили крупной суммы денег преподавателя кафедры микробиологии ВМА. По данным Piter.tv, телефонные аферисты убедили перевести накопления на "безопасный" счет.

Пенсионер обратился в полицию накануне, 10 мая. Он рассказал стражам порядка, что "сотрудник" Центробанка уговорил взять кредит и отправить средства на "защищенный" аккаунт. Пострадавший поверил злоумышленнику и взял в банке более 1,6 млн рублей, после чего отправил их лжебанкиру.  

Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге медсестра оформила кредит и перевела "биржевому аналитику" 3 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: лжебанкир, обманул преподавателя вма, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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