Петербуржцев предупредили о морозах в преддверии 8 марта

В Петербурге ожидается скорее февральская погода, чем мартовская.

Несмотря на то, что на календаре уже март, в Петербург весна еще не пришла. Синоптики обещают похолодание в ближайшие дни. Об этом сообщили "Санкт-Петербургские ведомости" со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова.

С субботы на воскресенье, 6 на 7 марта, в Северную столицу придет активный циклон, который принесет снег, метель и ветер с порывами до 12 метров в секунду, а местами – до 18. Предполагается, что снежный покров может вырасти до 10 сантиметров.

Завтра, 5 марта, тоже ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. Ветер будет дуть с Северо-Запада со скоростью до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем опустится до -5 градусов. Сотрудники регионального МЧС напоминают горожанам о скоростном режиме и просят быть осторожнее.

Ранее мы писали, что в пятницу в Петербурге похолодает до -5 градусов.

Фото: Piter.TV