Петербуржцам рассказали о морозах на выходных

В начале этой неделе в городе погоду будет определять антициклон.

Сегодня Петербург находится в южной части обширного циклона с центром над югом Баренцева моря. Поэтому сегодня и предстоящей ночью ожидается северо-западный ветер до 10-15 м/c. Об этом главный синоптик города Александр Колесов рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, ветер утихнет уже завтра. В начале этой неделе в городе погоду будет определять антициклон. Поэтому ожидается оттепель – осадков почти не прогнозируется. В пятницу новый атмосферный фронт принесет в Петербург снег.

Ранее в Ленобласти 14 февраля будет облачно. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем -3...+2 градуса.

Фото: Piter.tv