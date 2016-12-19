Петербуржцев предупредили о мокром снеге и гололеде 18 ноября

В Петербурге ожидают мокрый снег и гололед 18 ноября по данным спасателей.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий, которое ожидается во вторник, 18 ноября. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в этот день в городе прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега.

В ведомстве отметили, что "на дорогах гололедица", что может осложнить движение транспорта и увеличить вероятность аварий. Спасатели рекомендовали водителям соблюдать дистанцию, выбирать безопасный скоростной режим и учитывать возможное ухудшение видимости.

Жителям также посоветовали быть осторожными на улицах и тротуарах из-за повышенной скользкости покрытия.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник Петербург находится на северной периферии циклона.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")