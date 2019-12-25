На Петербург и Ленобласть надвигается метель

Специалисты ГУ МЧС по Ленобласти объявили штормовое предупреждение. По прогнозам спасателей, 28 и 29 декабря на улицах города и области будет небезопасно – на регион надвигается метель. Об этом сообщает АБН.
Водителей и пешеходов также предупредили о гололедице на дорогах и попросили быть максимально внимательными. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 15 м/с.
30 декабря также спрогнозировали опасные погодные явления.
Ранее мы писали, что настоящие морозы ударят по Петербургу в Крещение.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все