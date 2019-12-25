На Петербург и Ленобласть надвигается метель

В отдельных районах порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Специалисты ГУ МЧС по Ленобласти объявили штормовое предупреждение. По прогнозам спасателей, 28 и 29 декабря на улицах города и области будет небезопасно – на регион надвигается метель. Об этом сообщает АБН.

Водителей и пешеходов также предупредили о гололедице на дорогах и попросили быть максимально внимательными. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 15 м/с.

30 декабря также спрогнозировали опасные погодные явления.

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