Петербуржцев предупредили о грядущих массовых увольнениях в Новый год

С начала года сократили 20 692 сотрудника, включая 9,4 тыс. бюджетников.

По мнению петербургских специалистов, к Новому году можно ожидать массовых увольнений. Об этом сообщили "Невские Новости".

С начала года сократили 20 692 сотрудника, включая 9,4 тысяч бюджетников. За все время пандемии уволили почти 5 тысяч работников бюджетных организаций.

HR-консультант, или карьерный консультант, Галина Бобкова полагает, что большинство компаний будут увольнять сотрудников из-за сложного положения дел, чтобы не оплачивать работникам новогодние каникулы. Другие фирмы могут предложить сдельную оплату труда.

Специалист объясняет подобное предположение тем, что экономическая ситуация по-прежнему непростая.

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