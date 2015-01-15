Петербуржцев предупредили о гололедице в среду

Температура воздуха будет колебаться от -2 до -4 градусов.

В среду, 3 февраля, в Петербурге ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой умеренный снег. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью опустится до -4…-6 градусов. Днем ожидается -2…-4. Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ранее мы писали, что январь 2021 года попал в топ самых теплых январей в Петербурге за XXI век.

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