Петербуржцев предупредили о гололедице в среду

Температура воздуха поднимется до 0…+2 градусов.

В среду, 25 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. На дорогах возможна гололедица. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью столбики термометров в городе покажут -1…+1 градус. Днем воздух прогреется до 0…+2 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный умеренный. Порывы достигнут 1-4 м/с. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем мало изменится.

Ранее мы писали, что два трамвая изменят маршрут из-за работ на Кронверкском проспекте.

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