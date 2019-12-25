Два трамвая изменят маршрут из-за работ на Кронверкском проспекте

Неудобства продлятся чуть больше суток.

Два трамвая на день сойдут с маршрута по Кронверкскому проспекту из-за закрытия движения у дома №55. Об этом предупредили в "Горэлектротрансе".

С 01:00 28 ноября до 05:00 29 ноября на упомянутом участке будут ремонтировать кабельную сеть, из-за чего маршруты трамваев №40 и №6 изменятся. Трамвай №6 в это время не будет покидать Васильевский остров, курсируя от конечной "Улица Кораблестроителей" до конечной "19-я линия В.О". Между финальными остановками трамвай будет ездить по привычному пути.

Трамвай №40 поедет от конечной "Тихорецкий проспект" по обычной трассе до улицы Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому и Большому Сампсониевскому проспектам, улицам Боткинской и Академика Лебедева, улице Комсомола до конечной "Площадь Ленина".

Отмечается, что "Первый туристический" (Т1) трамвайный маршрут будет сохранен.

Ранее мы писали, что работы на развязке КАД с Приморским шоссе завершили досрочно.

Фото: Piter.TV