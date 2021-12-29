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Стали известны адреса передвижных фоторадаров в Петербурге до конца февраля
Сегодня, 12:38
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны адреса передвижных фоторадаров в Петербурге до конца февраля

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Вся информация с камер передается в ЦАФАП.

В понедельник, 21 февраля, на сайте Городского мониторингового центра опубликовали список адресов, где будут установлены комплексы фиксации нарушений ПДД на ближайшую неделю.

Полный список адресов в районах Петербурга можно посмотреть здесь.

Отметим, что информация о зафиксированных нарушениях направляется в ЦАФАП. Далее там инспектор принимает решение об административном правонарушении. 

На этой неделе много радаров установят в Курортном и Приморском районах.

Фото: Pexels

Теги: передвижные фоторадары, петербург, превышение скорости
Категории: Лента новостей,

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