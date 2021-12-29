Петербуржец заснял, как ворона играет с котятами в пятнашки

Ворона не испугалась смертельной опасности.

Петербуржец заснял игру вороны и котят в одном из городских дворов 11-го февраля. Видео он опубликовал в TikTok, а также в группе "Птицы СПб и России" в "ВКонтакте".

Котенок, по всей видимости, бездомный, пытался поймать ворону и предпринял несколько попыток, чтобы допрыгнуть до птицы. Хищница при этом не испугалась и не улетела, а продолжила свое участие в игре. Позже котят стало двое. Автор видео назвал происходящее игрой в пятнашки. Пользователи отметили, что ворона издевается над животными, так как знает свое преимущество. Вероятно, они имели в виду возможность летать.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском районе Петербурга поселилась краснокнижная серая куропатка.

Видео: TikTok / @alex_aka_long