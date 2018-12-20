В Петербурге ожидается минимальное повышение тарифов ЖКХ

С 1 июля тарифы выросли на 0,4 % вместо планируемых 4,3%.

В Петербурге обсудили минимальное повышение тарифов ЖКХ. С 1 июля вместо планируемых 4,3 % тарифы выросли на 0,4 %. Это удалось сделать за счет ревизии деятельности ресурсоснабжающих организаций (РСО). Об этом сообщил председатель Комитета по тарифам Дмитрий Коптин на заседании с жителями Выборгского района и управляющими компаниями.

В результате мероприятий за последнее полугодие из бюджета города было исключено 1.5 миллиарда расходов. Дмитрий Коптин

Холодное водоснабжение, например, должно было подорожать на 7 % для населения и на 8 % для предприятий. Этот "необоснованно высокий тариф" должен был покрыть нецелевые расходы ГУП "Водоканал". Однако когда исключили ненужные затраты и сделали ревизию расходных договоров организации, плату повысили всего на 3,2 % для населения и до 3,7 % для предприятий.

Также специалист упомянул о некорректном определении стоимости электроэнергии для ГУПа. Это привело к переплате за последние три года 1 млрд 778 млн рублей. Также некоторые договоры страхования давали "избыточную страховую защиту", и их расторгли.

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Фото: Piter.TV