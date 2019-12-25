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С начала года петербуржцев оштрафовали на 500 тысяч рублей за "ночные посиделки"
Сегодня, 14:49
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С начала года петербуржцев оштрафовали на 500 тысяч рублей за "ночные посиделки"

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Еще более 100 человек привлекли к административной ответственности.

С начала года городские судебные приставы взыскали с петербуржцев более 547 тысяч рублей за "ночные посиделки", еще более 100 человек привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Петербургу. 

К примеру, 24-летнего жителя Калининского района оштрафовали за громкую музыку в ночное время. Уставшие соседи не боролись с нарушителем в одиночку – они вызвали полицию. Штраф был удержан с банковского счета должника.

В ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу с начала года было возбуждено 96 аналогичных производств, в рамках которых было взыскано 547 500 рублей.

пресс-служба ГУФССП России по Петербургу

Фото: pexels.com

Теги: судебные приставы, штрафы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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