Петербуржцев накрыл ливень из кипятка

Очевидцы предположили, что так коммунальщики чистят кровлю.

Днем 16 февраля в центре города петербуржцы пробирались по тротуару под ливнем из кипятка. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Интернет-пользователи предположили, что таким образом коммунальщики проводят очистку кровель от снега.

" В процессе контакта со льдом крыши и падением с высоты он, конечно, становился менее горячим, но никто не рисковал подходить близко, — пишут жители Петербурга.

На кадрах видео запечатлено, как людям приходится обходить поток кипятка, хлещущий с крыши, по проезжей части.

Видео: ВКонтакте/Центральный район за комфортную среду обитания