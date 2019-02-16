Петербуржцев накрыл ливень из кипятка

Днем 16 февраля в центре города петербуржцы пробирались по тротуару под ливнем из кипятка. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
Интернет-пользователи предположили, что таким образом коммунальщики проводят очистку кровель от снега.
" В процессе контакта со льдом крыши и падением с высоты он, конечно, становился менее горячим, но никто не рисковал подходить близко, — пишут жители Петербурга.
На кадрах видео запечатлено, как людям приходится обходить поток кипятка, хлещущий с крыши, по проезжей части.
Видео: ВКонтакте/Центральный район за комфортную среду обитания
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