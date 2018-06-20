Мошенники выручили на этих махинациях около 2 миллионов рублей.

Петербуржцев, которые инсценировали ДТП, отправили в колонию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города на Неве.

Так, во вторник, 23 апреля. городской суд вынес приговор Евгению Савельеву и Максиму Шлегелю, которые устраивали подставные аварии на дорогах Северной столицы. По версии следствия, злоумышленники устраивали ДТП исключительно с пожилыми людьми. Под различными предлогами молодые люди вынуждали пенсионеров покинуть место ДТП, а затем звонили им в качестве сотрудников ГИБДД и страховых компаний. Пожилым людям сообщали о том, что они обязаны "возместить ущерб" от аварии. Мошенники выручили на этих махинациях около 2 миллионов рублей.

В итоге Приморский районный суд Петербурга отправил в колонии общего режима подсудимого Шлегеля на 2 года 4 месяца , а Савельева на 2 года.

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