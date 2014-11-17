Власти города "забрали" танк у петербуржского предпринимателя

В Петербурге прекращено уголовное дело в отношении лидера военно-патриотической организации "Красная звезда".

В четверг, 30 августа, Приморский районный суд закрыл уголовное дело в отношении лидера военно-патриотической организации "Красная звезда". Об этом сообщает пресс-служба судов.

Как оказалось, Павел Бараненко выплатил компенсацию всем пострадавшим, после чего было достигнуто мировое соглашение.

Несмотря на это суд постановил конфисковать танк Т-60 у предпринемателя. Военная техника перейдет в собственность РФ.

Напомним, что в апреле на фестивале "Боевая сталь" в парке 300-летия Петербурга с танка упали 3 человекка. Среди пострадавших был мужчина, который буквально попал под гусеницу, он выжил.

Фото: БОЕВАЯ СТАЛЬ - танковый фестиваль/ВК