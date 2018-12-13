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Петербуржцев избавили от токсичной опасности. В город проникли "слаймы-нелегалы"
Сегодня, 9:57
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arteliseev

Петербуржцев избавили от токсичной опасности. В город проникли "слаймы-нелегалы"

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Всего из магазина на Садовой полицейские конфисковали более сотни популярных игрушек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 мая, накануне в Центральном районе прошел рейд по выявлению контрафактной продукции.

В ходе проверки торговой точки на Садовой улице были обнаружены игрушки под маркировкой популярного бренда. У слаймов ("лизунов"-тянучек - прим.ред), популярных у детей, были явные признаки контрафакта. Из продажи было изъято 120 таких игрушек.

По факту нарушения в отношении ИП - владельца магазина было возбуждено производство об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Фото: Википедия / Ciphers / лиц. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Теги: мвд, нелегальная деятельность, торговля
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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