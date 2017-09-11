Петербуржцам рекомендовали сделать прививку от гриппа уже в сентябре

Россиянам напомнили о важности вакцинации против гриппа в начале осени.

Роспотребнадзор сообщил о росте числа случаев ОРВИ и призвал жителей пройти вакцинацию от гриппа в сентябре. Об этом пишет "Парламентская газета".

С начала года специалисты зарегистрировали 425 тыс. случаев респираторных заболеваний, при этом большинство случаев связано с вирусами негриппозной этиологии. В связи с этим в регионах стартовала кампания по массовой вакцинации от гриппа.

Медики отмечают, что ОРВИ и грипп относятся к разным инфекциям. ОРВИ проявляется умеренной температурой, слабостью, кашлем и насморком. Грипп отличается более тяжелым течением, сопровождается высокой температурой, мышечными и суставными болями, а также способен обострять хронические заболевания.

Специалисты подчеркивают, что вакцинация снижает риск заражения и тяжелых осложнений. В первую очередь прививку рекомендуется сделать людям старше 60 лет, пациентам с хроническими болезнями, детям, медицинскому персоналу, военнослужащим и гражданам с большим числом социальных контактов. Коллективный иммунитет достигается при охвате не менее 60% населения. Эффективность защиты после вакцинации оценивается в 96–98%.

Ранее в Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа.

Фото: unsplash (Mathurin NAPOLY / matnapo)