Петербуржцам разрешат продавать квартиры городу без уплаты НДФЛ

Законодательное собрание Петербурга подготовило законопроект, предусматривающий освобождение от НДФЛ при продаже квартиры городу. Владельцам жилья достаточно будет владеть им 3 года вместо 5 лет, сообщил депутат ЗакСа Денис Четырбок в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, инициатива направлена на снижение налоговой нагрузки и стимулирование передачи недвижимости в собственность города. Ранее аналогичные меры уже действовали в других регионах России.
Жилье, приобретенное Петербургом, планируется направлять на обеспечение квартирами детей-сирот, ветеранов и других категорий граждан, имеющих право на льготы.
Ранее в ОП предложили бесплатно выделять жилье учителям после 25 лет стажа.
Фото: Piter.tv
