Петербуржцам разрешат продавать квартиры городу без уплаты НДФЛ

Жилье можно будет реализовать без налога спустя три года владения.

Законодательное собрание Петербурга подготовило законопроект, предусматривающий освобождение от НДФЛ при продаже квартиры городу. Владельцам жилья достаточно будет владеть им 3 года вместо 5 лет, сообщил депутат ЗакСа Денис Четырбок в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, инициатива направлена на снижение налоговой нагрузки и стимулирование передачи недвижимости в собственность города. Ранее аналогичные меры уже действовали в других регионах России.

Жилье, приобретенное Петербургом, планируется направлять на обеспечение квартирами детей-сирот, ветеранов и других категорий граждан, имеющих право на льготы.

