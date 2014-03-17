Петербуржцам рассказали, почему в магазинах растут цены на ягоды

Виной тому аномальная жара.

Петербуржцы обнаружили в магазинах города и области заоблачные цены на крыжовник, малину и смородину. Журналисты Peterburg2 выяснили, за сколько можно приобрести ягоды в магазинах.

В "Магните" килограмм крыжовника можно приобрести за 430 рублей, килограмм голубики обойдется петербуржцам в 670 рублей.

В гипермаркете "Окее" дела обстоят не лучше: килограмм вишни можно купить за 326 рублей, килограмм голубики стоит 1006 рублей, килограмм же красной смородины выйдет горожанам в 964 рубля, килограмм малины – в 2724 рубля.

В "Ленте" килограмм красной смородины можно купить за 749 рублей, черная смородина далеко не отошла – 666 рублей за килограмм. Порадовать себя крыжовником выйдет за 666 рублей.

Известно также, как обстоят дела на рынках. В ларьках в Приморском районе килограмм голубики можно купить за 650 рублей, килограмм малины и ежевики – за 1200 рублей. А вот на рынке у метро "Черная речка" килограмм черной смородины стоит всего 350 рублей, но черную смородину петербуржцы приобретут за 1000 рублей.

Низкими ценами на ягоды может порадовать горожан магазин "ВкусВилл". Килограмм вишни можно купить за 436 рублей, голубики выйдет в 920 рублей, крыжовник – в 588 рублей, малина – в 750 рублей, черная смородина – в 490 рублей.

В комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти рассказали, что цены на ягоды выросли из-за аномальной жары в Петербурге. Поскольку запасы влаги в почве ниже нормы и урожай ягод снизился.

Ранее стало известно, что петербуржцы стали покупать арбузы чаще, чем дыни.

Фото: pexels.com